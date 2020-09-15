Звички, які руйнують печінку

Учені не стали розглядати фактор впливу алкоголю на організм, адже його шкода очевидна.

Навіть відмова від алкогольних напоїв не означає, що печінка людини в безпеці.

Як відзначають німецькі вчені, є як мінімум три важливі чинники, які завдають не менших збитків органу і які поширені аж до рівня звичок. Наприклад, регулярне вживання фруктів.

Як пояснили фахівці порталу Focus, в солодких плодах міститься багато фруктози, яка сприяє відкладенню жирів. Печінка відповідає в організмі за гормональний баланс, метаболізм білків, жирів і цукру.

Також вона виводить токсини з організму. Але накопичення надлишків жиру навколо органу призводить до його дисфункції. Сприяє накопиченню жиру навколо печінки і друга причина – малорухливий спосіб життя.

Третьою загрозою названий прийом ліків, так як більшість з них переробляється саме печінкою. Тривожним симптомом негативного впливу препаратів на орган може стати втома і біль у верхній частині живота після прийому таблеток.

У такому випадку експерти радять відмовитися від препарату і звернутися за допомогою до лікарів.

: zdorovia.com.ua

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