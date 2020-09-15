Аваков: Ми закликаємо паломників поважати закон і не провокувати ситуацію на кордоні України

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч із представниками хасидської спільноти щодо ситуації з паломництвом в Умань (Черкаська обл.).

Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

“Під час зустрічі міністр внутрішніх справ наголосив, що Україна з повагою ставиться до всіх релігійних конфесій і завжди гарантує безпеку і порядок під час проведення обрядів та масових акцій. Проте у зв’язку зі світовою пандемією COVID-19 уряд змушений обмежувати відповідно до карантинних умов усі масові акції, зокрема й релігійні. Обмежувальні заходи було впроваджено під час святкування православної Пасхи, Хресної ходи та інших релігійних заходів”, – повідомляє у вівторок увечері прес-служба МВС України.

Саме тому, додають у міністерстві, цього року у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби Кабінет Міністрів ухвалив рішення про заборону в’їзду паломників до міста Умані для святкування Рош Гашана.

“Щороку місто приймало від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Ми з глибокою повагою ставимося до національних та релігійних традицій. Однак світова пандемія COVID-19 диктує нам інші правила, де безпека і здоров’я громадян – понад усе. Ми закликаємо паломників поважати український закон та не провокувати ситуацію на кордоні нашої держави”, – зазначив Аваков.

Під час зустрічі представники хасидської спільноти звернулися до міністра внутрішніх справ стосовно вирішення деяких організаційних питань, зокрема медичного обслуговування. “Усі питання було погоджено”, – додали в МВС.