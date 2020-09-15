Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для хасидів

Виконуючий обов’язки президента Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду зв’язатися з Україною і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів.

Як пише “УП”, про це заявила прес-секретар Лукашенко Наталія Ейсмонт

“При цьому Білорусь готова забезпечити транспорт. Наприклад, автобуси, на яких паломники будуть доставлені до пункту призначення (українських святинь) і назад, а потім в аеропорт для відправлення на Батьківщину.

Всі ці функції наша країна готова взяти на себе і, звичайно, організувати процес максимально безпечно, в тому числі для того, щоб на ситуацію з захворюваністю на COVID це ніяк не вплинуло”, – йдеться у повідомленні.