Жодних підстав визнати мовні закони неконституційними немає, – мовний омбудсмен

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь переконаний, що жодних підстав переглядати відповідність закону про мову та закону про освіту Конституції України немає, а справжньою причиною подібних закликів є політичне замовлення.

Як пише “Суспільне”, про це Тарас Кремінь розповів в ефірі Українського радіо.

“В Офісі уповноваженого із захисту державної мови підготували свої позиції щодо депутатського звернення до Конституційного суду про невизнання Закону про мову. Жодних підстав, щоб визнати ці документи неконституційними немає. Це політичне звернення”, – розповів Кремінь.

На його думку, держава повинна мати “високий рівень захисту” від людей, які намагаються спекулювати на питанні мови, релігії або національної безпеки.

“Коли є ризики й загрози через те, що декому хочеться поспекулювати та погратися на таких питаннях як національна безпека, як державна мова, як українська церква, зрозуміло, що повинні бути високі рівні захисту. Мені здається, що величезна кількість ризиків криється у тому, що в українській державі, яка відбулася і має тисячолітню історію, досі лунають заклики, що державна мова не повинна мати монополію”, – висловив переконання Тарас Кремінь.

Кінцевою метою реалізації мовної політики в Україні уповноважений із захисту державної мови вважає “ментальну українізацію”.

“Звичайно, що у побуті ніхто не може заборонити кримським татарам чи молдаванам, чи німцям, чи євреям спілкуватися рідною мовою. Питання у тому, що заявляє людина, яка наділена повноваженнями в комунальній сфері, державних установ або політик. Коли кажуть про тотальну українізацію, то я хотів би говорити про ментальну українізацію. Має настати час, коли ми будемо усвідомлювати себе громадянами великої країни”, – розповів Кремінь.