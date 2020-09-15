Український мультиартист Монатік вперше показав обличчя своїх синів. Хоча хлопці позували перед камерами у захисних масках, проте це не завадило побачити, що вони дуже схожі на своїх батьків.

Зірковий батько Монатік вкрай рідко з’являвся перед камерами разом із синами. Обличчя нащадків він взагалі не бажав показувати публіці. Проте днями у інстаграм-сторіс він опублікував ролики, де Платон і Данило постали обличчям перед камерою. Цими відео поділилася програма “Зірковий шлях” на акаунті в інстаграмі.

Монатік вперше показав своїх синів

Дмитро Монатік та його дружина Ірина тривалий час намагалися вберегти дітей від пильної уваги ЗМІ та сторонніх людей. Вони рідко публікували спільні фото, а якщо кадри й з’являлися в мережі, то на них важко було розгледіти обличчя. Та, нарешті, зіркове подружжя наважилося показати синів публіці.

В особистому профілі артист поширив відео, де сини стоять в масках, а татусь ласкаво називає їх “ніндзями”. Хоча обличччя хлопчиків не було добре видно, проте це не завадило побачити, що вони дуже схожі на батька. Милі ролики не залишилися без уваги публіки і швидко розлетілися мережею.

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Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 21 Чер 2020 р. о 2:33 PDT

: lifestyle.24tv.ua

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