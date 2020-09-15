З сектора Газа випустили ракети у бік Ізраїлю, є постраждалі

Дві ракети були випущені з сектора Газа в бік Ізраїлю. В результаті обстрілу дві людини отримали поранення.

Як пише “РБК-Україна”, про це повідомляє The Times Of Israel.

Як повідомляється, в містах Ашкелон і Ашдод на півдні країни спрацювали сирени повітряної тривоги, що попереджають про можливі ракетні обстріли. У прес-службі ізраїльської армії підтвердили, що ракети були випущені по цих містах, один із снарядів перехоплений системою ППО.

В Ашдоді в результаті удару було завдано збитків одній з будівель. За словами медиків, легкі осколкові поранення отримали двоє чоловіків. На місці працюють правоохоронці і сапери. Стверджується, що ще чотирьом людям знадобилася медична допомога після перенесеного шоку.