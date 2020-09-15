Медиагруппа Ахметова оспорит победу Коломойского в конкурсе на управление УМХ Курченко

Медиа Группа Украина, принадлежащая Ринату Ахметову, будет обращаться в суд и оспаривать результаты конкурса на управление арестованными активами Украинского медиа холдинга Сергея Курченко.

Об этом стало известно из сообщения НВ Бизнес со ссылкой на заявление Медиа Группы Украина.

В МГУ заявляют, что процедура, по которой проходил конкурс, и, соответственно, его результаты (победа ООО 1+1 Интернет) не соответствуют нормам действующего законодательства, ведь перед началом конкурса должна была быть проведена оценка активов, выставляемых на конкурс, а участникам конкурса — предоставлена информация об этих активах, на основе которой можно было бы составлять реальные бизнес-программы активов УМХ.

«Тем более, что критериями, по которым АРМА выбрало победителя, были именно „наиболее выгодные экономические условия управления активами“, о чем и было сообщено в официальном пресс-релизе агентства», — подчеркнули в медиагруппе Ахметова.

В МГУ говорят: пытались составить реальную и объективную экономическую программу развития активов УМХ, но в ответ на запрос в АРМА об экономическом состоянии активов получили лишь перечень юрлиц, выставленных на конкурс. Также в АРМА сообщили, что в их распоряжении отсутствуют дополнительные сведения в отношении юридических лиц, акций (ценных бумаг) и других активов, «поскольку наличие такой информации не является обязательным условием для принятия в управление АРМА арестованных активов».

В Медиа Группе Украина считают, что «ни один ответственный экономист или финансист на основе этой информации не стал бы составлять бизнес-программу, которая должна гарантировать динамичное развитие активов, а также ежемесячные миллионные отчисления в бюджет». В медиахолдинге Ахметова также намекнули, что, возможно, другие участники конкурса получили более полную информацию от АРМА и имели возможность составить детальные экономические программы, поскольку «конкурсные условия не содержали какой-либо конкретики относительно активов УМХ, а вся дополнительная информация предоставлялась АРМА в индивидуальном порядке и даже, возможно, в разных объемах».

«Считаем, что при таких условиях, конкурс был проведен непрозрачно, безусловно, с нарушением действующего законодательства. Заявляем, что права Медиа Группы Украина как равноправного участника конкурса были нарушены. Медиа Группа Украина обращается в суд и обжаловать действия АРМА», — сказано в заявлении.

МГУ будет добиваться отмены результатов конкурса и считает, что активы УМХ беглого олигарха Сергея Курченко должны передаваться в управление происходить через электронную систему ProZorro с открытыми данными предварительно проведенной оценки активов.