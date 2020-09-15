Депутат-айтишник старается помочь Любченко: подал законопроект, возобновляющий налоговые проверки крупных плательщиков

3 сентября 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №4045 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины для уточнения отдельных условий моратория на проведение налоговых проверок».

Документом отменяется мораторий на документальные и фактические проверки крупных плательщиков налогов, который был введен из-за эпидемии коронавирусной болезни (COVID- 19).

В пояснительной записке к проекту закона сообщается:

«Оскільки дія карантину продовжується на невизначений час, податкові органи не мають можливості здійснювати контроль за належною сплатою податків, оскільки мораторій розповсюджується на здійснення документальних та фактичних перевірок.

Внаслідок цього діяльність податкових органів стає менш ефективною, а несумлінні платники податків отримують можливість ухилятися від сплати податків без ризику одержати донарахування податків внаслідок проведення податкової перевірки.

У зв’язку з цим, а також із врахуванням необхідності дотримання умов карантину, доцільним є надання податковим органам права здійснювати документальні та фактичні перевірки виключно великих платників податків.

Прийняття цього законопроекту дозволить податковим органам ефективно здійснювати встановлені законодавством функції у сфері виявлення та протидії ухиленню від сплати податків, і при цьому суттєво не вплине на заходи по запобіганню виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)».

Интересная позиция, ведь функции налоговых органов не ограничиваются документальными и фактическими проверками, а многие крупные плательщики налогов до сих пор обеспечивают крупные поступления в бюджет. Документ передан в Комитет ВР и направлен на ознакомление.

Инициатором законопроекта является депутат Игорь Васильев, который ранее был частным предпринимателем, занимался ИТ-технологиями, а также работал в Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Сегодня он является председателем подкомитета развития цифровых прав и компетенций парламентского Комитета по вопросам цифровой трансформации.

Ранее сообщалось, что одно из территориальных подразделений Государственной налоговой службы, которой руководит Алексей Любченко, решило под видом выявления неоформленных трудовых отношений, с 1 сентября 2020 года начать инспекционную работу. Из-за моратория на проведение проверок она была приостановлена. Фискалы пытаются проводить свои ревизии совместно с Гоструда — под видом борьбы с недобросовестными работодателями, и, хотя так давить на бизнес. Невзирая на то, что в Украине продолжает действовать карантин.

Новый законопроект серьезно помогает фискалам — открывает им широкий простор для ревизий. Единственное, что удивляет — это особое рвение по налоговым вопросам, которое проявил депутат- айтишник, когда развернул деятельность в сфере Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro