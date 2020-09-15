Лживая Венедиктова спасает коррупционера Юрченко — нардеп

Коррупция везде, это и есть ткань Слуги Народа, ткань Зеленского-Ермака.
Лживая слуга режима Зеленского — госпожа Венедиктова считает недостаточным основанием для вручения подозрения народному депутату от Слуги Народа Юрченко, который лично вымогал взятку в 200 тысяч долларов плюс 3% собственности компании за прохождение законопроекта.
Об этом пишет в Фейсбуке нардеп Гео Лерос, реагируя на сегодняшнее выступление Венедиктовой в Верховной Раде.
При этом, 13 тысяч он получил за правки, которые провёл на комитете и отчитался «заказчику».
Юрченко уточнил, что 200 тысяч это взятка 10-12 членам комитета экологии, включая его личную выгоду.
Все на видео зафиксировано, но для Слуг олигархов это очередная «порожня справа»!
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Видео здесь!
Смотрите в иллюминатор идущей на дно подводной лодки,
Володимир Зеленський! Это ваши инвест няни в деле. Обратите внимание, на видео ещё обсуждают закон «по ветру», там такая же коррупция.
Хотя, зачем уточнять, куда смотреть?
Коррупция везде, это и есть ткань Слуги Народа, ткань Зеленского-Ермака.