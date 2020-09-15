Лживая Венедиктова спасает коррупционера Юрченко — нардеп

Коррупция везде, это и есть ткань Слуги Народа, ткань Зеленского-Ермака.

Лживая слуга режима Зеленского — госпожа Венедиктова считает недостаточным основанием для вручения подозрения народному депутату от Слуги Народа Юрченко, который лично вымогал взятку в 200 тысяч долларов плюс 3% собственности компании за прохождение законопроекта.

Об этом пишет в Фейсбуке нардеп Гео Лерос, реагируя на сегодняшнее выступление Венедиктовой в Верховной Раде.

При этом, 13 тысяч он получил за правки, которые провёл на комитете и отчитался «заказчику».

Юрченко уточнил, что 200 тысяч это взятка 10-12 членам комитета экологии, включая его личную выгоду.

Все на видео зафиксировано, но для Слуг олигархов это очередная «порожня справа»!

загрузка…

…

Видео здесь!

Смотрите в иллюминатор идущей на дно подводной лодки,

Володимир Зеленський! Это ваши инвест няни в деле. Обратите внимание, на видео ещё обсуждают закон «по ветру», там такая же коррупция.

Хотя, зачем уточнять, куда смотреть?

Коррупция везде, это и есть ткань Слуги Народа, ткань Зеленского-Ермака.