В Киеве водитель Seat на скорости въехал в обочину и повредил сразу семь авто (видео)

Водители автомобилей Toyota Camry и Seat устроили гонки в Киеве, в результате чего устроили аварию. Об этом написали в сообществе “dtp.kiev.ua” в Telegram.

ДТП произошло на улице Милославской, 23 в Деснянском районе.

Очевидцы сообщили, что водитель Seat не справился с управлением и въехал в припаркованные на обочине машины. В результате были задеты и повреждены четыре автомобиля.

Однако затем водитель попытался скрыться с места происшествия и задел заднюю часть авто Chevrolet, чем вызвал эффект домино: еще две машины ударились друг об друга.

Пострадавших в аварии нет. Второй водитель, который был за рулем Toyota Camry уехал с места аварии в неизвестном направлении.

: newsone.ua