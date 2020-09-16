Білоруські компанії масово переносять бізнес в Латвію

Міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що 12 білоруських компаній з галузі інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і “зеленої” енергетики перенести свою діяльність в Латвію. Наразі у відомстві працюють над рішеннями, які дозволять білорусам якомога швидше перенести свій бізнес.

Як пише “РБК-Україна”, про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки Латвії.

Як повідомляється, наразі створена спеціальна група, у рамках якої Міністерство економіки і Латвійське агентство інвестицій та розвитку (ЛАІР) у співпраці з іншими залученими установами в прискореному порядку розглядають заявки білоруських підприємців і пропонують можливі шляхи вирішення.

Зокрема, поточні питання включають видачу тимчасових дозволів на проживання “висококваліфікованим фахівцям і членам їхніх сімей”, оформлення так званих стартап-віз, відкриття банківських рахунків та інше. Зазначається, що ці компанії планують перевести в Латвію близько 470 співробітників.

Також у відомстві повідомили, що на сьогодні поглиблені консультації отримали 116 білоруських компаній і приватних осіб, в цих організаціях у Білорусі зараз працюють понад 4000 осіб. 30 з цих компаній працюють у сфері ІТ, і 25 – виробничі організації.