ЄС вважає Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, – заява

Європейський Союз не вважає Олександра Лукашенка законним президентом Республіки Білорусь.

Як пишуть “Букви”, про це під час виступу в Європейському парламенті 15 вересня заявив Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

“Ситуація для нас зрозуміла. Ми вважаємо вибори 9 серпня сфальшованими. Ми не визнаємо Лукашенко законним президентом”, — заявив Боррель.

Примітно, що Боррель обмовився, сказавши спершу “президентом України”. Після невеликої паузи він виправився і зазначив: “Вибачте, Білорусь. Про що я тільки думав? Вибачте, вибачте, перепрошую. Ми не визнаємо Лукашенка легітимним президентом Білорусі”.

Високий представник нагадав присутнім на засіданні, що понад 7,5 тисяч громадян були затримані під час протестів, з них понад 500 зазнали катувань.

Він проінформував, що всі члені президії Координаційної Ради білоруської опозиції наразі затримані або вимушено залишили країну. На волі залишається тільки лауреатка Нобелівської премії пані Світлана Алексієвич.

Боррель також проінформував, що реакція ЄС на події в країні охоплює 4 напрямки:

Санкції. За словами Високого представника, готуються санкції щодо значної кількості осіб, відповідальних за насильство, репресії та фальсифікацію результатів виборів.

Сприяння національному діалогу. ЄС закликає владу Білорусі припинити насильство та незаконні затримання та почати діалог. З цією метою голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі запропонував відвідати Мінськ, але реакції немає.

“Цілеспрямована рішучість Лукашенко залишитися при владі — при, очевидно, зростаючій підтримці Москви — ускладнює все це. Ви знаєте, що вчора в понеділок відбулася зустріч Лукашенко та Путіна. З цієї зустрічі здається, що підтримка Росії Білорусі — Лукашенко — продовжується”, — зазначив Боррель.