Рада пригласила к себе журналистов в декабре, чтобы обсудить борьбу с фейками

Народные депутаты поддержали проведения парламентских слушаний «Свобода слова или свобода лжи: факты или фейки», которые намечены на 9 декабря.

За соответствующее решение на заседании во вторник, 15 сентября, проголосовали 296 нардепов.

Согласно тексту постановления, на слушания будут приглашены представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, СМИ, общественных организаций, международных организаций, эксперты и ученые.

Инициаторы парламентских слушаний — пять членов Комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), Евгений Брагарь, Александр Санченко, Татьяна Цыба и Сергей Швец («Слуга народа»).

В частности, во время слушаний планируется разработать действенные меры по противодействию фейкам, которые бы при не нарушали права на свободу мысли и слова, а также на свободное выражение взглядов.

«Эксперты констатируют, что уровень подготовки отдельных «фейковых» новостей довольно высокий и они очень похожи на настоящие новости. Поэтому даже профессионалы не всегда могут различить подделку. И в связи с этим «фейки» все чаще появляются в уважаемых изданиях. А учитывая, что благодаря социальным сетям информация распространяется молниеносно, «фейки» является мощным и опасным оружием. Так в зависимости от намерения генератора «фейков», они могут оказывать реальное влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь общества, что является серьезной угрозой для социума», — отметили авторы проекта постановления в пояснительной записке.

Примечательно, что депутаты одобрили инициативу пригласить на слушание журналистов уже на следующий день после того, как в рабочую повестку Верховной Рады был внесен репрессивный закон «О медиа». Законопроект будет рассмотрен в период с 29 сентября по 3 октября этого года. Против принятия этого документа выступали многие работники СМИ, а также международные организации и крупнейшие медиагруппы страны.

Стоит отметить, что авторами «фейков» не всегда являются СМИ — нередко ложную информацию распространяют и первые лица государства. Так, недавно член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что из согласованного текста интервью с Витольдом Фокиным, при публикации в «Стране», якобы была вырезана его фраза об амнистии. Позже этот «фейк» подхватил и Вице-премьер-министр Алексей Резников.