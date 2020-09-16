«Слуги» обманювали, коли кричали про скасування недоторканності

Звертаю вашу увагу на кілька принципових моментів щодо плівок «Слуги Зеленского» Юрченко.

1) Зеленський і його Слуги обманювали, коли кричали про скасування депутатської недоторканності. Це брехня, вони зробили ГІРШЕ ніж було.

Тепер НАБУ навіть розслідувати депутата не може без підпису генпрокурора. Венедіктова не те що підозру Юрченку не підписала, вона дані відмовилася в ЄРДР внести.

2) Спецоперацію було зірвано витоком інформації. Потекло чи з Венедиктової, чи з Зеленського/Єрмака/Смірнова+Татарова. НАБУ/САП зливати власну операцію не було жодного сенсу

Якщо Венедіктова не підпише підозру, чому я маю думати, що вона не в долі?

Якщо Венедіктова підозру не підпише, а Зеленький її не вижене, то чому я маю думати, що він не в долі?

Казкою про “себе хорошого, а Єрмака поганого” електоральних дітей нехай годує.

Загалом ці плівки яскраво демонструють убогість політичного класу, який керує нашою країною.

Слуги Зеленського за “дохуя” (пробачте, цитата) — проголосують мох і болото. Для них “дохуя” це 80 тис. дол. Стандартна ж такса — 50 тисяч на депутатське рило. Воістину мікроби (цитата).

Я переконаний, що це не єдина справа, в якій Венедиктова/Зеленський кришують своїх (і не тільки) та депутатів.

3) В абсолютно аналогічній ситуацію (з Рознеблатом) Порошенко, його генпрокурор та депутати повели себе набагато достойніше.

Тоді підозру депутату від БПП було підписано, а Рада (з більшістю Порошенка) недоторканність зняла.