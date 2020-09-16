Росії вдалося наблизити Україну до прямих переговорів з ОРДЛО, – Марчук

Перший голова СБУ, секретар РНБО, прем’єр-міністр і міністр оборони, депутат двох скликань ВР, а з травня 2015 року по травень 2019 року член Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Євген Марчук вважає, що Росії вдалося наблизити Київ до прямих переговорів з ОРДЛО.

Про це він заявив в інтерв’ю“Фактам”.

“Ми маємо справу з диявольськи сильною, цинічною і дуже досвідченою російською машиною, яка добре забезпечена технічно і розвідувально. На мою думку, їй якоюсь мірою вдалося на цьому етапі наблизити Україну до того, щоб ми виходили на прямі переговори з ОРДЛО.

Чому Росія в цьому зацікавлена, ми знаємо. Вона всі ці роки намагається довести, що до війни на Донбасі не причетна. Чому Пушилін почав так поводитися? Напевно, йому веліли: “Поводься як воєначальник і став ультиматуми, щоб Україна почала реагувати саме на твої рішення”. Адже до цього він ніколи не заявляв, що дасть команду обстріляти позиції ЗСУ. Це перше.

Друге. Російське прагнення змінити статус Тристоронньої контактної групи на формат чотирьох- або п’ятисторонньої (тобто вже з офіційним участю представників так званих “ДНР” і “ЛНР”) ми спостерігаємо із самого початку цього тривалого і складного переговорного процесу. Те, що в переговорах у Мінську беруть участь три сторони, а це учасники конфлікту Україна і Росія, плюс ОБСЄ як посередник, координатор і медіатор, має концептуальне значення”, – зазначив Марчук.

Він продовжив: “Представники ОРДЛО беруть участь у переговорах, особливо коли потрібно вирішити питання, припустімо, ремонту життєво важливих для обох сторін об’єктів інфраструктури: Донецька фільтрувальна станція, мости, ділянки залізниці тощо. Тут без них дійсно не обійтися, адже щоразу потрібно провести дуже багато технологічної роботи безпосередньо на лінії фронту: призупинити обстріли, розміновувати територію, де розташований об’єкт, тобто забезпечити безпеку саперів, а потім ремонтників тощо. Ці домовленості укладали на нижньому рівні, оскільки вони стосувалися тільки конкретного епізоду в цей момент. Але присутні представники ОРДЛО на переговорах завжди, за винятком першого раунду, коли переговори ведуть тільки глави української і російської делегацій сам на сам у присутності представника ОБСЄ в ТКГ. Запрошує їх на ці переговори ОБСЄ. Іноді їх запрошують і глави делегацій України та Росії в першому раунді за згодою сторін, коли в цьому є необхідність”.

“Свого часу переговорному процесу добре допомагав Спільний центр контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК), що патрулював всю лінію фронту, а це 426 кілометрів. До його складу входили 70 українських офіцерів і 70 російських на чолі з генералами з обох сторін. Штаб -квартира СЦКК перебувала на українській території в Соледарі. Але 19 грудня 2017 року росіяни під надуманим приводом вийшли зі складу СЦКК. І одразу ж дуже ускладнилося врегулювання дрібних конфліктів, адже ОБСЄ лише фіксує порушення і встановлює, чия сторона порушила. Вони публікують щоденне зведення і раз на тиждень аналітичний огляд. ОБСЄ свою функцію виконує згідно із запропонованим їй мандатом, але не впливає на обстановку. Таким чином з реально дієвих механізмів залишилися тільки ТКГ і два проміжні рівні перед нормандським форматом”, – сказав політик.