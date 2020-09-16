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Названы сроки, когда покажут iPhone 12, которого не было на презентации Apple

16.09.2020

Стало известно, когда широкая общественность сможет увидеть новый iPhone 12, который компания Apple не показала на состоявшейся сегодня презентации.

Об этом сообщает ТАСС.

Первым о минимальных шансах появления iPhone 12 на презентации новинок компании 15 сентября Bloomberg  рассказал IT-журналист и инсайдер Марк Гурман. Его мнение подтвердил и другой инсайдер, Джон Проссер. 

Они считают, что новый смартфон общество увидит только в октябре. Причина этому — проблемы с поставками на фоне пандемии коронавируса. Накануне ожидалось, что Apple покажет новые модели Apple Watch, обновленный iPad Air, уменьшенную колонку HomePod и накладные наушники. 

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL

— Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020

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