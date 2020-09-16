Названы пять лучших природных растений-антибиотиков

Природные антибиотики, независимо от их формы (например, свежие или сушеные травы, эфирные масла, специи или растворы), безопасны для использования. Специалисты назвали натуральные растительные антибиотики, передает FaceNews.ua.

Однако стоит помнить, что при серьезных инфекционных заболеваниях, необходимо строго следовать рекомендациям врача, а натуральные растения являются скорее профилактической мерой, чем лечебной.

Желтокорень

Желтокорень – целебное растение, которое часто употребляют в виде чая или добавки. В сочетании с эхинацеей, иммуностимулирующей травой, он превращается в мощное средство от простуды. Желтокорень также известен как растительный антибиотик. Чтобы приготовить успокаивающий травяной чай, погрузите листья желтокорня в горячую воду или сварите их с ягодами бузины и эхинацеей, чтобы приготовить сироп от кашля.

Пау д’арко

Пау д’арко – травяная добавка, сделанная из внутренней коры трубных деревьев, которые являются эндемичными для Центральной и Южной Америки. Традиционно pau d’arco используется для приготовления травяного чая, который может помочь в лечении различных состояний: боль при артрите, воспаление, язвы, бактериальные инфекции.

Мирра

Мирра, ароматическая смола, похожая на сок, с древних времен высоко ценилась как натуральное лекарство. Использование мирры было описано в религиозных текстах – Библии и Талмуде. С тех пор мало что изменилось с точки зрения пользы мирры для здоровья и ее применения. Растение до сих пор широко используется благодаря своим антисептическим, антибактериальным и антиоксидантным свойствам.

Орегано

Эта популярная трава для приготовления блюд средиземноморской кухни является мощным природным антибиотиком. Карвакрол, активный ингредиент эфирного масла орегано, может помочь излечить язву желудка и воспаление.

Эфирное масло тимьяна

Тимьян – еще одна популярная средиземноморская трава, которую используют для заправки супов, соусов и тушеных блюд. Это прекрасное дополнение к блюдам, в состав которых входят картофель, рис, хлеб и другие продукты, которые имеют свойство впитывать аромат.

: facenews.ua