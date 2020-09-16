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В Украине открыли 148 дел за преступления против журналистов в этом году

16.09.2020

В 2020 году в Украине открыли 148 уголовных дел из-за препятствия журналисткой деятельности. Полиция направила в суд 10 дел в преступлениях против журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В течение 2020 года полиция зарегистрировала 148 уголовных производств, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов из которых 111 — ст. 171 УК Украины, 37 — ст. 345-1 УК Украины. По результатам проведенного расследования в суд направлены обвинительные акты в 10 уголовных производствах», — говорится в сообщении.

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