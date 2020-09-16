Болгария раскрыла имена россиян в деле об отравлении «Новичком» в 2015

Болгарское следствие раскрыло вторые имена россиян, которых подозревают в покушении на убийство местного бизнесмена Эмилиана Гебрева с помощью яда «Новичок». Речь идет об инциденте в 2015 году.
Об этом говорится в сообщении болгарской прокуратуры.
Сообщается, что в деле, где пострадавшими приходят Эмилиан Гебрев, его сын Христо и Валентин Тахчиев предъявлены обвинения трем гражданам России: Георгию Горшкову, Сергею Павлову и Сергею Федотову.
Все трое были объявлены Интерполом в международный розыск. С учетом полученной дополнительной информации выяснили, что они используют вторые имена:
- Георгий Горшков — Егор Гордиенко
- Сергей Павлов — Сергей Лютенко
- Сергей Федотов — Денис Сергеев
Болгарская прокуратура обновила европейские ордера на арест и запросы о международном розыске. При этом для экстрадиции этих лиц есть препятствие, поскольку Россия не выдает своих граждан другим странам.