Пьяные братья из Винницы заплатили две тысячи гривен за стрельбу по детям

50-летних жителей Винницы, которые открыли с балкона стрельбу по детской спортплощадке, оштрафовали на две тысячи гривен, конфисковали оружие и отпустили по домам.

Об этом сообщает ТСН.

Так, в обеденное время нетрезвые местные жители открыли стрельбу по детям около школы №4 с собственного балкона. Полицию вызвали прохожие, которые стали свидетелями инцидента. Однако, так как никто не пострадал, им грозит лишь штраф.

«Начались выстрелы, я повернулся и увидел на балконе двух мужчин с оружием. Сто процентов, что в направлении детей, и множество детей гуляло», – рассказал очевидец.

Известно, что мужчины являются братьями, во время задержания один из них сопротивлялся, так что полиции пришлось применить силу. Соседка снизу рассказывает, что таким образом братья защищали ее от детей, которые якобы бросали в ее окна камни, однако правоохранители отрицают эту версию. Примечательно, что стрелки даже не пытались прятаться и улыбались в снимающие их камеры.

«Никаких повреждений от пуль не было обнаружено и самих пуль не обнаружили. Cам мужчина сообщил, что стрелял в воздух. Он стрелял из не заряженного пулями, однако оно все равно издает звуки, которые люди воспринимают как выстрелы», – рассказали в Нацполиции Винницкой области.

Видео: YouTube / ТСН