Нет маски — готовься отдать часть премии. Как на Ровенской АЭС заставляют соблюдать карантин

В связи со вспышкой коронавируса на Ровенской атомной электростанции СМИ выяснили, как на этом важном стратегическом объекте обстоят дела с соблюдением карантина.

По информации источников издания на АЭС, работники станции соблюдают все правила карантина, так как за их нарушение могут снять премию.

«Все работники АЭС постоянно в маске. На входе меряют температуру абсолютно всем. Был случай, что работник АЭС проехал без маски в станционном автобусе, который забирает сотрудников на работу, кто-то это сфотографировал — и сняли 20% премии. А потом предупредили, что если кто-то будет снимать маску, то снимут 20% премии с человека, и 50% с его начальника. Все строго. Но дело в том, что в городе многие ходят без маски, уже меньше боятся», — рассказал источник.

Юлия Корзун