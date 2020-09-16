Під Києвом знайшли рідкісні квіти (фото)

У Київській області, біля села Страхолісся Іванківського району, під час експедиції знайшли рідкісні червонокнижні рослини, а саме гронянку багатороздільну та лугову орхідею пальчатокорінник.

Про це повідомили у пресслужбі Київського еколого-культурного центру.

– У зв’язку з тим, що всі заливні луки в Україні стрімко забудовуються під дачі, ми будемо домагатися для охорони цих рідкісних рослин створення заказника, – йдеться у повідомленні.

: vechirniy.kyiv.ua

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