В МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились ВИЧ в августе

В Минздраве показали актуальные данные по заболеваемости ВИЧ в Украине за август — большинство случаев передачи инфекции были осуществлены половым путем в гетеросексуальной паре.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

«В августе 2020 года в Украине официально зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфекции, у 346 пациентов диагностирован СПИД, а 191 человек умер от СПИДа. Напомним, в Украине более 2 500 человек воспользовались PrEP для профилактики ВИЧ. Среди них 1 991 мужчина и 552 женщины», — указано в сообщении.

Основные пути инфицирования ВИЧ-инфекцией в Украине в августе 2020: