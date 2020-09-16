В МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились ВИЧ в августе

В Минздраве показали актуальные данные по заболеваемости ВИЧ в Украине за август — большинство случаев передачи инфекции были осуществлены половым путем в гетеросексуальной паре.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
«В августе 2020 года в Украине официально зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфекции, у 346 пациентов диагностирован СПИД, а 191 человек умер от СПИДа. Напомним, в Украине более 2 500 человек воспользовались PrEP для профилактики ВИЧ. Среди них 1 991 мужчина и 552 женщины», — указано в сообщении.
Основные пути инфицирования ВИЧ-инфекцией в Украине в августе 2020:
- гетеросексуальный — 740;
- парентеральный (инъекционный) — 550;
- вертикальный (от матери к ребенку) — 160;
- гомосексуальный — 25;
- неизвестный — 10.
Читайте також: У Вінницькій області водій скоїв наїзд на поліцейського і провіз його на капоті свого авто