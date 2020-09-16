В арендованной киевской квартире женщина в порыве гнева ударила ножом сожителя

Полицейские задержали женщину, которая в порыве гнева ножом ранила сожителя.

Об этом информирует полиция Киева.

Отмечается, что в арендованной квартире на ул. Гаврилишина между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого правонарушительница ударила ножом в грудь оппоненту.

По прибытию на место совершения преступления правоохранители выяснили, что в ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им в грудь мужчину. 37-летнего пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали в больничное учреждение, а правонарушительницу задержали.

Проведя осмотр места совершения преступления, следователи изъяли из квартиры вещественное доказательство — нож, который направлен на проведение экспертного исследования. Женщину 1982 года задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.