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В арендованной киевской квартире женщина в порыве гнева ударила ножом сожителя

16.09.2020

Полицейские задержали женщину, которая в порыве гнева ножом ранила сожителя.

Об этом информирует полиция Киева.

Отмечается, что в арендованной квартире на ул. Гаврилишина между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого правонарушительница ударила ножом в грудь оппоненту. 

По прибытию на место совершения преступления правоохранители выяснили, что в ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им в грудь мужчину. 37-летнего пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали в больничное учреждение, а правонарушительницу задержали. 

Проведя осмотр места совершения преступления, следователи изъяли из квартиры вещественное доказательство — нож, который направлен на проведение экспертного исследования. Женщину 1982 года задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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