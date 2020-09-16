Корбан еще в начале «зеленого президентства» разглядел всю немочь Зеленского

Близятся выборы, распахиваются шкафы, из них выпадают… Нет, пока не скелеты, пока только рентгеновские снимки этих скелетов. Намеки такие прозрачные.

Недавно я с удовольствием отрефлексировал по поводу занимательного интервью Андрея Богдана. А вот теперь на Стране.юа вышло интервью с Генналием Корбаном, которое во многом проливает свет на то, о чем намекал Богдан. А также срывает чадру всесилия и всезнания с Игоря Коломойского.

Интервью Корбана интересно еще и тем, что операционная часть команды Владимира Зеленского, которая реально и выковала его победу на выборах, была делегирована в штаб будущего президента именно Корбаном.

Помнится, в прошлом году я приехал к Корбану в Днепр обсудить несколько перспективных для страны проектов. Но Геннадий сразу сказал, что из этого ничего не выйдет.

То есть, еще в самом начале «зеленого президентства» он разглядел организационную и политическую немочь ВАЗа и тех, кого он набрал в руководство страны.

Увы, оказался совершенно прав, поэтому фронда Днепра далеко не случайна и вполне объективна.

А еще это интервью о предательстве. О предательстве Андрея Богдана и предательстве Игоря Коломойского, которые ради своих тривиальных шкурняков отвернулись от Геннадия, когда его арестовали по команде Петра Порошенко.

Коломойского у нас принято считать непревзойденным стратегом и великим комбинатором. Чуть ли ни дьявол во плоти. А заодно он, как утверждает Корбан, хам и офисный тиран…

Вот не может Вельзевул быть мелким хамлом!

Для меня появившееся именно сейчас интервью Геннадия Корбана — это своеобразный анонс того, что он собирается продолжить публичную политическую карьеру, прерванную в свое время Порошенко.

И хочется верить, что человек, которого предавали, который знает, как это больно, не станет предавать своих избирателей.