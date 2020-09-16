В Пенсионном фонде России образовалась рекордная «дыра» — росСМИ

Реальная «дыра» в пенсионной системе РФ исчисляется триллионами…

Бюджет Пенсионного фонда России в 2021 году будет сведен с рекордным за пять дефицитом в размере 295 млрд рублей.

Как сегодня сообщает РБК, такую сумму власти заложили в проект бюджета ПФР, который обсуждается в правительстве вместе с проектировками федеральной казны.

Речь идет о техническом дефиците, который фонду придется покрывать за счет собственных резервов в виде остатков на счетах.

Реальная «дыра» в пенсионной системе РФ исчисляется триллионами и колеблется около 40% — такую долю расходов на оплату пенсий и пособий не покрывают сборы с работающего населения.

Этот дефицит ежегодно оплачивает федеральный бюджет: в 2021 году на трансферт из него придется 38% доходов Пенсионного фонда, или 3,53 трлн рублей. В 2022-23 гг эта сумма увеличится до 3,86 и 4 трлн рублей соответственно.

Сколько придется потратить на латание фонда в этом году, пока доподлинно неизвестно. В закон о бюджете был заложен транферт на 3,2 трлн рублей, но уже к началу сентября этот лимит был использован почти полностью — 2,86 трлн рублей.

ПФР потребуются дополнительные деньги из федеральной казны из снижения фонда заработной платы в экономике, уменьшения тарифов для организаций малого и среднего предпринимательства, а также отсрочки по уплате платежей пострадавших от коронавируса отраслей, писала в августе Счетная палата.

По оценке СП, фонд недосчитается в этом году 559 млрд рублей по сравнению с планом, при этом расходы только за первую половину году увеличились на 775,9 млрд рублей, главным образом за счет выплат семьям с детьми.

Отдельной проблемой становится неуплата взносов бизнесом, который копит долги перед ПФР из-за экономического кризиса.

Совокупная задолженность по страховым взносам перед бюджетом ПФР на 1 июня достигла 338,7 млрд рублей и с начала года увеличилась на 79,7 млрд рублей.

«Основной рост задолженности приходится на 2-й квартал 2020 года и обусловлен сложившейся эпидемиологической ситуацией», — констатирует СП.