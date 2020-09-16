Во Франции прошел Всемирный голый велопробег

Первый Всемирный голый велопробег состоялся во французском городе. Обнаженные участники проехали 15 километров ради спасения планеты.

Во французском городе Ренн прошел первый Всемирный голый велопробег. Участники акции без одежды преодолели 15 километров по городским улицам и паркам. Ранее во Франции голые велопробеги были законодательно запрещены, нарушителю грозил штраф и тюремное заключение сроком до года, пишет RFI.

Власти накануне мероприятия запретили голым велосипедистам ехать по улицам Парижа и Лиона, но дали разрешение на велопробег в Ренни, построив маршрут так, чтобы он не пролегал через центральную часть.

Участники голого велопробега провели акцию не развлечения ради. Их посыл – защита экологии.

Обнаженные велосипедисты считают, что двухколесный транспорт гораздо лучше, чем даже электроавтомобили.

: novosti-n.org