В Виннице нашли футболку с портретом Путина в секонд-хенде

В городе Винница в одном из магазинов секон-дхенд продавали футболку с портретом президента страны-агрессора России Владимира Путина.

Об этом написала на своей странице в Facebook украинский волонтер Наталья Юсупова, отметив, что возмутительный товар заметили воины ВСУ

«Город Винница, в магазине секонд-хенд продаются футболки с портретом Путина и надписью: «Нас не догонят». Седьмой год войны, тысячи убитых и раненых, что же вы, подонки, вытворяете! Еще и украиноязычный город! Но наши воины догнали, и нет там более портрета кровавого оккупанта. Вас догонят всех, это вопрос времени», – написала волонтер.





Между тем пользователь Роман Костышин обнародовал видео, на котором видно, как патриоты разорвали одежду с Путиным на куски и выбросили в мусорку. Автор ролика отметил, что администрация магазина пошла на встречу и отдала футболку сама для утилизации.

В комментариях под постом украинцы выразили свое возмущение тем, что в Украине на седьмом году войны продаются сувениры с зачинщиком военного конфликта на востоке и оккупации Крыма.

«Дьявол действует внутри страны! Проверяют реакцию и бдительность населения», «Я из Винниччины, и мне стыдно за это! Простите нас, дорогие Воины», «Отбросы и предатели, к сожалению, таких еще много. Как могли такое позволить владельцы магазина? Идет война седьмой год», «Стыд … То, что такое продается, – большой стыд», «Обнаглели крайне», «Вот так и живем, на каждом шагу пророссийские подлецы», – пишут люди.