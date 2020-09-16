Украина обновила антирекорд смертности от COVID-19

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Тернопольской области, Киеве, Одесской области и Харьковской области.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 958 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Умерли 76 человек – это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 16 сентября.

Сегодняшний показатель по больным немного выше вчерашнего, когда сообщалось о 2 905 инфицированных. Рост происходит вторые сутки подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 162 660.

Что касается жертв, то предыдущий антирекорд был установлен 12 сентября, когда сообщалось о 72 умерших. Всего от коронавируса скончались 3 340 украинцев.

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Тернопольской области (380), Киеве (356), Одесской области (284) и Харьковской области (272).

При этом за сутки выздоровели 1 514 человек. Это тоже новый рекорд. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 72 324. Сейчас коронавирусом болеют 86 996 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1368.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины: