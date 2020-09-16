В Украине снова почти 3 тысячи заболевших коронавирусом

По состоянию на 16 сентября в Украине выявили еще 2 958 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Тернопольской, Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Также за минувшие сутки умерли 76 человек. Это новый антирекорд.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели от вируса 1 514 человек. Больше выздоровевших в Тернопольской, Львовской областях, а также в Киеве.

С начала пандемии в стране подтвердили 162 660 заражений, 3340 смертей и 72 324 выздоровления.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве, Львовской, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Черновицкой областях. Столица сейчас является антилидером.

Напомним, вчера в Украине подтвердили 2905 случаев коронавируса. Больше всего заболеваний выявили в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.