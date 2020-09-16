Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили «За будущее», «Слуга народа» и «Наш край», — Честно

В августе украинские страницы в Facebook потратили на рекламу, связанную с социальными вопросами, выборами или политикой, 468,5 тысячи долларов. В тройке лидеров страницы партий «За будущее», «Слуга народа» и ОПЗЖ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт движения «Чесно«.

«По сравнению с проанализированным в августе периодом (январь-июль 2020 года), изменились лидеры по размеру расходов. Так, в ТОП-20 теперь другая тройка лидеров. Если в результате предварительного анализа всего тратили страницы Петра Порошенко, программы «Шустер LIVE» и Николая Тищенко (все трое вообще вылетели из ТОП-20, хотя долгое время возглавляли рейтинг), то теперь это страницы партий «За будущее», «Слуга народа» и «Наш край». Первой и третьей в рейтинге раньше не было, а это значит, что львиную долю денег эти политсилы заплатили за рекламу в Facebook именно в августе», — говорится в сообщении.

В топ-20 попали преимущественно страницы партий, потенциальных кандидатов в мэры и лидеров политических сил. Кроме того, там представлены страницы медиа, которые размещают рекламу за или против партий/кандидатов.

Значительные расходы в Facebook в августе были у партии «Победа Пальчевского», лидера партии «За будущее» Игоря Палицы, потенциальной кандидатки в мэры Киева от «Слуги народа» Ирины Верещук и партии «Предложение». Никого из них в предыдущем ТОП-20 не было, отмечается в публикации.

При этом в августе сократил расходы на рекламу Петр Порошенко: если в январе-июле сумма составлял 52 тысяч долларов, то в августе — только 584 доллара. В рейтинге он занял 152-е место.

Наоборот, увеличили расходы на рекламу в Facebook и попали в топ-20 две страницы, связанные с партией ОПЗЖ: Днепровской городской организации ПП «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Днепропетровской областной организации ПП «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Значительно активизировались страницы «Киевляне за Александра Попова», «Юрий Бойко» и «Доверие Полтавщины». До августа они не тратили денег на рекламу — первой и третьей вообще не существовало.







