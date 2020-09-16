Потрясающая наглость: В России отреагировали на заявление Трампа о желании уничтожить Асада

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в 2017 году он намеревался «убрать» президента Сирии Башара Асада. Пушков высказал мнение в своем Telegram-канале.

Сенатор назвал признание Трампа «потрясающей наглостью и не менее потрясающим цинизмом». Он также написал о том, что бывший президент США Барак Обама в 2012 году «планировал совершить госпереворот в Сирии и заявлял, что дни Асада сочтены». При этом Пушков с сарказмом назвал Обаму «законником» и «типа лауреатом Нобелевской премии мира».

По словам сенатора, предшественник Обамы и Трампа Джордж Буш младший говорил журналисту, спросившего его о международно-правовых основания войны в Ираке, что «не знает, о чем он и ему стоит обратиться к его адвокату».

«Международное право и США — понятия противоположные и несовместимые», — написал Пушков.