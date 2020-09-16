Дизайнер створив безкоштовний теплий одяг для безпритульних

Sheltersuit — це водонепроникне і вітрозахисне пальто з капюшоном, яке можна легко перетворити на спальний мішок, що захистить від негоди усе тіло.

Дизайнер Бас Тіммер дізнався, що безпритульний, який був батьком двох його друзів, помер від переохолодження у його рідному місті Енсхеде. Бас замислився, чи можна щось зробити для людей, у яких немає даху над головою. «Кожен заслуговує на те, щоб мати захист і тепло», — говорить він.

Бас Тіммер і його команда розробили Sheltersuit (буквально «укриття-костюм»). У цей модульний комплект одягу входять наступні елементи:

тепла куртка з великим капюшоном і високим коміром;

шарф;

великі кишені;

міцні манжети із захистом від вітру;

отвір внизу пальто — на випадок, якщо користувачеві потрібно швидко рухатися;

спальний мішок (з’єднується з курткою за допомогою блискавки), який можна перетворити на велику ковдру;

вітро- і водонепроникна дихаюча тканина, легкий і теплий ізоляційний матеріал.

До комплекту також додається спеціальний рюкзак-сумка, у якому можуть поміститися всі елементи костюма. Рюкзаки були пошиті дітьми-волонтерами з 11 шкіл.

Кожен Sheltersuit унікальний у багатьох відносинах. Він виготовлений вручну волонтерами, а також колишніми безробітними та біженцями, із відходів текстилю (тканин для шиття або кемпінгу), та матеріалів, як надають компанії-партнери.

Усі Sheltersuit видаються безпритульним безкоштовно. Хоча такий костюм-укриття не вирішує проблему безпритульності, він дійсно запобігає реальній небезпеці гіпотермії — замерзанню людей у холодну пору.

Бас і його колеги вважають, що кожне людське життя має значення, і кожен заслуговує мати невеличкий притулок, коли необхідно.

Окрім створення одягу для безпритульних, фонд Sheltersuit допомагає біженцям із країн, в яких відбуваються військові конфлікти: їм допомагають працевлаштуватися, вивчити голландську мову і зрозуміти місцеві культуру та звичаї, щоб безперешкодно влитися у суспільство.

Проект Sheltersuit став переможцем German Design Award 2018. Він втілює те, на що здатний гарний дизайн: надихає, об’єднує і активізує людей для допомоги іншим.

: epochtimes.com.ua

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