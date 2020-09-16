В ВОЗ сделали важное заявление о закрытии школ во время пандемии: грозит большой бедой

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что во время пандемии коронавируса школы стоит закрывать только в крайнем случае, поскольку лишение детей доступа к образованию грозит большой бедой.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на The Telegraph.

По его словам, «с учетом разрушительных последствий для детей, молодежи и нашего общества в целом» школы стоит закрывать только в местах с высоким уровнем передачи вируса, а «непрерывность образования должна быть гарантирована посредством дистанционного обучения».

Согласно данным ЮНИСЕФ, в разгар пандемии 1,6 млрд детей в 192 странах не посещали школы. Последние исследования показывают, что 872 млн детей в 51 стране по-прежнему не могут вернуться к обучению, каждая четвертая страна еще не указала дату открытия школ.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор сказала, что около трети детей — 463 млн — не смогли получить доступ к какому-либо дистанционному обучению, когда школы были закрыты.

«Огромное количество детей, образование которых было полностью нарушено, — это не что иное, как глобальная чрезвычайная ситуация в сфере образования. Согласно прогнозам, 24 млн детей бросят школу из-за COVID-19 — вот почему мы призываем правительства уделять первоочередное внимание открытию школ после снятия ограничений», — сказала она.

В свою очередь, гендиректор ВОЗ напомнил, что на людей в возрасте до 20 лет приходится менее 10 процентов зарегистрированных случаев COVID-19 и менее 0,2 процента смертей.

Отмечается, что в новом руководстве ВОЗ и ЮНИСЕФ о возобновлении работы школ говорится, что для обеспечения того, чтобы школы оставались открытыми, власти должны сдерживать передачу инфекции обычными методами тестирования, отслеживания и изоляции.

Кроме того, школы должны следить за тем, чтобы персонал и учащиеся поддерживали физическое расстояние не менее метра, и рассмотреть возможность введения смещенного времени начала и окончания учебы, увеличения количества помещений для мытья рук и обеспечения надлежащей вентиляции.