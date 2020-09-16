Операция «Двойник»: Чеченские СМИ заявили о подготовке провокации с маской Кадырова

Чеченские СМИ распространяют информацию о том, что в западных странах якобы готовится провокация с использованием маски главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщают ЧГТРК «Грозный» и агентство «Грозный информ».

Издания ссылаются на информацию в «разных пабликах», в том числе на анонимный аккаунт eldit_net в Instagram. Там без ссылки на источники утверждается, что маску Кадырова изготовили якобы в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий.

На странице eldit_net отмечается, что операция получила кодовое название «Двойник» и ее подготовка близится к завершению. Сейчас, как пишет анонимный аккаунт, проходит отбор кандидатов для выполнения провокаций с изготовленной маской.

К посту прикрепили видео, на котором показана маска в виде головы Кадырова. На нее даже примеряли очки.

Аналогичное сообщении о «провокации» появилось еще в одном анонимном аккаунте в Instagram с ником pro_chechnya.