У 10 хасидов в Украине нашли коронавирус, – мэр Умани

У десяти хасидов, которые прибыли с паломничеством в Умань, тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным.

Вместе с тем, четверо из них при повторном тестировании получили отрицательный результат. Об этом рассказал мэр Умани Александр Цебрий в эфире телеканала ZIK.

«На сегодня, по информации Министерства внутренних дел и миграционной службы, на территории города находится 2,5 тыс. паломников-хасидов. Мы провели ПЦР-тестирование за средства самих паломников и обнаружили 10 COVID-положительных паломников. Из них четверо повторно были оттестированы, и тест у них негативный – это говорит о том, что они считаются выздоровевшими. А шесть – COVID-положительных», – отметил глава города.

Кроме этого, Цебрий рассказал, что больные находятся в отеле, который выделили брацлавские хасиды под заведение, где будут находиться COVID-положительные паломники с легкой формой болезни. Тех людей, у которых будет выявлена средняя или тяжелая степень течения болезни, будут госпитализировать в инфекционное отделение городской больницы.

По словам мэра Умани, на COVID-19 уже протестировали порядка 400 хасидов. В то же время он отметил, что точное количество хасидов в городе ему неизвестно.

«Я не могу сказать, сколько их точно, их никто не считал. У меня точной цифры нет. Никто не перечислял, сколько их находится на территории города. Я руководствуюсь такими статистиками, которые мне дала миграционная служба», – отметил Цебрий.