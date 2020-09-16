Глава белорусской IT-компании PandaDoc прекращает помощь силовикам, перешедшим на сторону народа

Сооснователь крупной белорусской IT-компании PandaDoc Микита Микадо заявил о закрытии проекта помощи силовикам, которые увольняются из органов в знак протеста против применения насилия к мирным протестующим. Об этом он рассказал в интервью ВВС.

Отмечается, что месяц назад Микадо в ответ на карательные операции режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко предложил помощь правоохранителям, которые откажутся избивать, пытать и насиловать граждан несогласных с шестым сроком номинального лидера и уволятся из органов. В частности силовикам предлагалась юридическая, финансовая помощь, оплата курсов переквалификации, включая курсы IT.

В результате такую помощь получили десятки милиционеров. Однако теперь в затруднительном положении оказался сам Микадо, вынужденный находиться за рубежом.

Четверо сотрудников его минского офиса арестованы и обвинены в мошенничестве. Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

«Эта инициатива, видно, была настолько успешной, что по моему бизнесу ударили таким образом — задержали четверых сотрудников, заблокировали счета компании», — сказал он.

Микита утверждает, что эти люди ни в чем не виноваты.

«Я подозревал, что есть опасность для меня лично, — говорит Микадо. — Есть опасность для моего бизнеса. Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасность», — добавил он.

Комментируя данную ситуацию, Фонд солидарности BYSOL (Беларусь) отмечает, что относится с пониманием решению Микадо, благодарен ему, его команде и намерен продолжить соответствующую деятельность. В том числе и по заявкам, поданным через форму проекта Микиты.

«Все, кто был уволен за свои взгляды, кто планирует уйти со службы по политическим соображениям получат помощь из Фонда. Самое главное для нас это люди. Этим мы отличаемся от власти, которая людей ломает через колено», — сказано в сообщении.