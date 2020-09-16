Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, – Устінова про хабар Юрченку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усіма силами рятує репутацію партії “Слуга народу” перед виборами, вдаючи, що не бачить і не чує доказів причетності до корупції нардепа Олександра Юрченка.

Про це пише в Facebook нардепка “Голосу” Олександра Устінова.

“Сьогодні Венедіктова і Зе плюнули в обличчя не лише всьому парламенту перед яким вона казала, що немає доказів (будучи до речі керівником САП, бо Холодницький звільнився, тому вона в темі так точно). Сьогодні вони плюнули в обличчя всім українцям, цинічно кажучи, що чорне то біле. Думаючи, що ми ідіоти і треба якось без скандалів до виборів місцевих та дотягти”, – зазначає Устінова. Вона підкреслила, що зняття депутатської недоторканності, про яке було стільки шуму, виявилося пустушкою.

“Якщо раніше НАБУ могло офіційно розслідувати, а потім йшло з підозрою до Генпрокурора та до Верховної Ради – то тепер навіть розслідувати не може … Раніше як-не-як, але хоч 226 депутатів вирішували, а тепер 1 людина в країні – свій генпрокурор вирішує – чи достатньо на відео. І якщо раптом вона осліпла або оглухла – це вже проблеми українців – депутати у нас святі і недоторканні корови”, – підсумувала Устінова.