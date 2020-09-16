В американском городе разрешили носить на улице спущенные штаны

В американском городе Опа-Лока в штате Флорида отменяют введенный 13 лет назад запрет на спущенные штаны, которые позволяли видеть нижнее белье владельца. Ранее за несоблюдение закона можно было получить штраф до 500 долларов или 25 часов общественных работ, пишет AP News.

Спущенные штаны запретили носить 13 лет назад мужчинам, а в 2013 году и женщинам. Во всем городе имеются соответствующие информационные таблички.

Единственным, кто проголосовал против отмены данного запрета, был 66-летний член городской комиссии Элвин Берк. Он пояснил, что такой закон никого не ущемляет, а, наоборот, помогает “становиться лучше и не выглядеть глупо в спущенных штанах”.

: novosti-n.org