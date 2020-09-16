Пиар на собственных жертвах: УПЦ МП снова рвется примирить Украину с Донбассом

Чем больше нервничает президент Украины Владимир Зеленский, которому все никак не удается так просто закончить войну на Донбассе, тем активнее становится Русская Церковь в Украине (УПЦ МП). Но есть достаточно оснований утверждать, что «мирные инициативы» от УПЦ МП — чистой воды спекуляция с двойным дном. И вот почему.

Ее руководство, одержимое «миротворчеством», раз за разом напоминает, что только эта религиозная структура способна взять на себя бремя духовного примирения «сторон гражданского конфликта». И действующая власть, столкнувшись с огромным кадровым голодом и нехваткой профессионалов, готова содействовать любым гуманитарным инициативам. Что уж говорить о церковной миссии лечения душ человеческих, тем более, что в окружении Зеленского есть откровенные лоббисты Московского патриархата. Но есть достаточно оснований утверждать, что «мирные инициативы» от УПЦ МП — чистой воды спекуляция с двойным дном. И вот почему.

Немного предыстории

«Принести в страну мир» — неизменная идея фикс Владимира Зеленского, как только он стал президентом в 2019-м. Эта стратегия опирается на якобы желание 73% его избирателей, которые «устали от войны». С тех пор началась бурная деятельность по реализации «предвыборных обещаний» президента и его парламентской команды. Речь идет об организации различного рода дискуссий, круглых столов, платформ, проектов и тому подобное. Было анонсировано несколько разных площадок. Даже был заказан полномасштабный опрос мнений жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (законодательно именуемых ОРДЛО).

Все официально началось с «Форума единства», проведенного в конце октября 2019 года в Мариуполе. Именно тогда Зеленский озвучивает свое видение достижения единства в Донбассе — через диалог снизу. Но признает, что в обществе нет и намеков на консенсус по этому поводу. Вот данные статистических исследований, которые он был вынужден озвучить:

«По данным социологии, где-то около 21% (опрошенных — прим. авт.) считают, что нужно продолжать боевые действия до победы, 20% — осуществлять экономическую и территориальную блокаду, 22% уверены, что нужно начать переговоры об особом статусе ОРДЛО в составе Украины, 10% считают, что надо вообще отказаться от этих территорий. А 26% украинцев вообще трудно ответить на этот вопрос. В то же время, 80% хотят прекращения огня».

Как видим, за демагогией о «достижения мира и единства» стоит только прекращение боевых действий. То, что действующая власть называет «усталостью избирателей от войны» — это действительно усталость от новостей о ежедневной гибели украинских военных на линии соприкосновения. В то же время украинцы подконтрольных территорий абсолютно не требуют молниеносной реинтеграции ОРДЛО.

Но Русская Церковь в Украине сразу же впряглась за этот ли не единственный шанс вернуться в большую шахматную игру. В этот же день в минском «Президент-отеле» был проведен круглый стол «Уврачевание раскола общества и роль церкви в преодолении кризиса в Украине». Центральным спикером на нем выступила УПЦ МП, которая традиционно пожаловалась на захват у нее храмов, искусственную незаслуженную дискредитацию и объявила о своем миротворческом потенциале.

Протоиерей Николай Данилевич от имени УПЦ МП объяснил нереализованность своей Церкви грязной кампанией против нее, маргинализацией и демонизацией. По его мнению, миротворческим инициативам не хватает «третейской силы, которая пользовалась бы авторитетом у обеих сторон (конфликта — прим. авт.)». Не надо далеко ходить, чтобы догадаться, кого он имеет в виду под авторитетной третейской силой: это именно УПЦ МП. Участники акции (среди которых был и соратник известного православного оккультиста Александра Дугина) последовательно похвастались своим мнимым миротворчеством. И едва ли не единственным трезвым голосом на этом мероприятии был голос белорусского ученого Петра Петровского, который, сам того не желая, отверг демагогию Николая Данилевича:

«Здесь я настроен скептически. Перспектив решения конфликта на Донбассе не видно. Формула Штайнмайера не будет выполнена. Украинское общество не готово к реинтеграции Донбасса. Под миром понимается отсутствие горячих боевых действий».

Понятно, что на установление боевого перемирия на линии разграничения никакая Церковь повлиять никак не может, ведь это исключительно политическое решение. Вот те реалии, которые изначально проигнорировала УПЦ МП.

Следующая активизация — в феврале 2020 года. Президент Зеленский выступает на Мюнхенской сфере безопасности конференции, где подтверждает: диалог возможен только с мирным населением ОРДЛО. Здесь же он анонсирует создание гражданской платформы «Мир Донбасса». По большому счету, это тоже мертворожденный идея, ведь «мирные жители» — понятие абстрактное. Трудно в ОРДЛО найти мирного жителя, который бы не столкнулся с последствиями боевых действий и не был бы идеологически мотивирован — главным образом против Украины. А вот проукраинские жители оккупированных территорий предпочитают не озвучивать свои мысли, чтобы не попасть под пресс карательной машины местной оккупационной власти. Потому гарантировать таким людям дальнейшую безопасность никто не сможет.

Буквально через несколько дней тогдашним советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Сивохо было объявлено о презентации Национальной платформы примирения и единства. Декларируемая цель — диалог на уровне мирных граждан: «украинцы должны избавиться от страха и ненависти друг к другу».

В рамках этой платформы были проведены глубинные опросы жителей ОРДЛО, которые выразили нежелание «возвращаться к статус-кво» (то есть, в качестве довоенных Донецкой и Луганской областей без предоставления этим территориям кого-то особенного статуса). Да и вообще, идея реинтеграции ОРДЛО в Украину никакого энтузиазма на оккупированных территориях не вызвала. Презентация этой платформы была сорвана: один раз из-за возобновления обстрелов на линии разграничения (те самые «боевые действия»), а второй раз — из-за эмоциональной реакции украинского патриотического актива (то самое «общественное мнение»). Что очень оскорбило УПЦ МП, ведь господин Сивохо является сторонником идеи привлечения этой Церкви в качестве миротворческого медиатора.

Несмотря на то, что обстоятельства совершенно не способствуют различным «мирным диалогам», УПЦ МП не сдается: 17 августа 2020 года Синод этой церкви решает провести 21 сентября 2020 года тот же форум «Люди мира» в Свято-Успенской Святогорской Лавре. При этом представителей других Церквей на это мероприятие не приглашают, местом встречи назначена не нейтральная территория. Да и состав организаторов не оставляет сомнений, что это абсолютно пророссийская акция.

Анонс акции прокомментировал тот же Николай Данилевич:

«Боевые действия — это преступление, которое нужно прекратить немедленно … Нам важно, чтобы разговор о мире вели не политики, а простые люди, представители гражданского общества. Люди, которые пользуются авторитетом в обществе, которые не имеют какой-либо принадлежности к тем или иным политическим партиям. Для церкви миростроительство, или примирение, или установление мира является выполнением заповедей Христа Спасителя. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».

Протоиерей УПЦ МП Николай Данилевич. Источник фото: news.church.ua

Думаю, что из всего вышеизложенного понятно: все эти заявления и намерения — не более чем демагогия, за которой должен скрываться некий двойной подтекст. Ведь в первую очередь с той стороны никакого желания реинтегрироваться в Украину тоже никто не высказывает: ни рядовые граждане, ни чиновники, не говоря уже о марионеточном руководстве «народных республик». А значит, всем понятно, что в ближайшие годы ничего нового в этом направлении не произойдет. Почему тогда УПЦ МП так настойчиво требует круглых столов, диалоговых площадок и объединительных платформ, где бы обсуждались стратегии «возвращения мира на Донбасс»? Чем же она будет на них заниматься? Причин может быть несколько.

Заметание следов

Благословение от УПЦ МП для боевиков. фото: petrimazepa.com

Ни для кого не секрет, что в начале войны Донбасс напоминал Дикий запад: в каждом городе хозяйничали казачьи группировки и банды откровенно криминальных элементов. Чем более вероятна реинтеграция ОРДЛО, тем важнее скрыть от внешнего взгляда последствия собственной деятельности на оккупированных территориях. Речь идет в первую очередь о военных преступлениях против гражданских лиц, совершенные «ополченцами» в 2014-2015 годах, когда людей пытали и убивали ради их имущества или даже за кривой взгляд в сторону «защитников Донбасса».

Часто в таких случаях с телами не церемонились и прикапывали в ближайших лесополосах. В случае возвращения «молодых республик» в политическое и правовое поле Украины почти каждый день будет появляться информация о найденных местах массовых захоронений, будут идентифицироваться и жертвы, и их убийцы. Но не в меньшей степени придется расследовать и факты и масштабы участия Московского патриархата в духовной, идеологической, физической поддержке преступных группировок местного разлива, российских частных военных компаний и российской армии, о присутствии которой на Донбассе не говорит только ленивый.

Единство с главарями ОРДЛО

Поэтому для УПЦ МП крайне важно добиться реабилитации, аналогичной амнистии боевиков. Есть такое выражение: победителей не судят. УПЦ МП позарез нужно выйти из этой войны победителем — во избежание над ней масштабного суда не только общества, но и правоохранительных органов. Почти синхронно в ОДРЛО начинают вести себя акции по предоставлению «ополченцам» статуса участников боевых действий и даже присвоение званий «героев народного сопротивления».

Однако «освободители земли Донецкой от украинских фашистов» уже не в моде. Поэтому для УПЦ МП все будет очень просто: верующих в военной форме с оружием в тамошних храмах уже не заметишь, а гражданские против своего батюшки свидетельствовать не будут. Как и не будут вспоминать, как он сотрудничал с боевиками и уверял их, что эта война — «священная».

Благословение на «священную войну»

Протоиерей Владимир Очеретяный из Славянска с Игорем Гиркиним. Источник фото: petrimazepa.com

Так агрессор решил спрятаться между собственными жертвами. Как завещал Путин: «Мы будем стоять за спинами женщин и детей. Не спереди — а позади. Пусть они попробуют стрелять в женщин и детей». Кстати, именно эту технологию прикрытия гражданскими лицами применил русский террорист и диверсант Игорь Гиркин, когда выходил из Славянска на Донецк. Кстати, в Славянске ему гостеприимство предоставила и сама Святогорская лавра, в которой запланировано провести вышеупомянутый форум «Люди мира».

Освящение боевых знамен батальона Игоря Стрелкова Олегом Хижняковым, храм Святого Духа, Славянск

Тот самый священник теперь благословляет уже украинскую полицию (фото 2017 года). Где же он искренен?

Содействие снятию из России международных санкций

И тут возникает еще один чисто технический вопрос: а насколько мнения, высказанные участниками всех этих миротворческих площадок, будут действительно представлять все аспекты общественного мнения и на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, и ОРДЛО, и «континентальной» Украины? Спикер УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич и его единомышленники описывают диалог в стиле «услышать друг друга». Но все подобные акции, которые уже были проведены, доказывают: слышать будут только своих, которые или откровенно или гибридно озвучивают российскую позицию. С обеих сторон баррикад подберут единомышленников, в унисон обвинят в «разжигании войны» Украину, «националистов», «радикалов», «раскольников». Тем самым, для международной общественности будет сформирован образ части населения Украины как преступников, из-за кровожадности которых страдает и Донбасс, и … Россия.

При чем тут Россия? А все очень просто. Это нужно только для одного: снятие санкций с Российской Федерации. Сама Россия максимально саботирует процесс реинтеграции ОРДЛО, выставляя Украину главным нарушителем всех договоренностей, а себя — лишь придирчивым и принципиальным посредником в «гражданском конфликте», который ни за что ни про что страдает за чужие грехи. И УПЦ МП, которая синхронно будет имитировать бурную миротворческую деятельность, благодаря простым технологиям должна также помочь снятию этих санкций, а себя исключить из числа одной из сторон «конфликта».

Мол, вот у нас жители и подконтрольной части Украины, и неподконтрольной, которые представляют общественное мнение. И все как один обвиняют «предыдущую власть» в организации агрессии против части Донбасса. Пригласят ли на эти форумы ветеранов АТО, капелланов ПЦУ или УГКЦ? Почти 100%, что нет. Свои будут говорить со своими и формировать у общества и международного сообщества искаженное мнение о том, что Россия не является агрессором. Пример уже есть: появление в Трехсторонней контактной группе двух патриотически настроенных вынужденных переселенцев из ОРДЛО — Дениса Казанского и Сергея Гармаша — было негативно воспринято, а власть обвинили в усилении «партии войны» и умалении роли «партии мира».

Покаяние как приговор

Для того, чтобы это лицемерие выглядело прилично и духовно, УПЦ МП настаивает, что примирение должно состояться через покаяние. Но если на «континентальной» территории Украины все время навязывают чувство вины именно украинским патриотам, то воспитательной работы с жителями ОРДЛО, и тем более «освободителями от украинских фашистов» никто не видел. И объяснить это тоже можно просто: сожаление и раскаяние могут чувствовать люди с необожженной совестью. Только им доступно переживание сомнений, все ли правильно они когда-то сделали. А что же видим «с той стороны»? Ответ легко найти в многочисленных статьях, новостях, интервью, опросах жителей ОРДЛО. Максимум, о чем они сожалеют — это невозможности вернуться в 2012 год. А боевики были к тому же идеологически мотивированы, и УПЦ МП всячески поддерживала их боевой дух тем, что они являются воинами света против сил дьявола. О каком покаяния со стороны этих людей (которых в ОРДЛО очень много!) может идти речь?

Благодарственное письмо за опеку над боевиками

Интересный момент был описано в 2015 году корреспондентом российского издания Газета.ру во время его пребывания в Славянске через год после его освобождения. Общение с некоторыми «ополченцами» шокировало даже россиянина:

«…Олег и ему подобные — случайные попутчики войны. В какой-то момент им она надоедает. Больше всего при общении поражает полное отсутствие рефлексии по поводу случившегося. Ну было и было. Теперь время вот работать сварщиком или плотником: «два образования, два училища закончил! Четыре рабочие специальности!». Все просто. Такие просто поднимаются и так же просто идут».

Еще один штрих к портрету. Из ОРДЛО регулярно звучат заявления о скорейшем вхождении в состав РФ. Некоторые местные источники даже утверждают, что уже сейчас идет переподчинение местных «органов власти» соответствующим государственным структурам Ростовской области. Значительное количество жителей оккупированных территорий уже получило российские паспорта.

Подконтрольные Кремлю боевики регулярно обстреливали украинские позиции, раз за разом срывая соглашения о «перемирии» (то есть, прекращение боевых действий). Где хоть одна нота протеста со стороны УПЦ МП на недружественные к Украине заявления, действия и намерения? Где осуждения «партии войны» в ОРДЛО и России? Никакой реакции. Потому что руководство этой религиозной организации знает: никакой реинтеграции в Украину не будет. Зачем же те круглые столы и платформы? «Привнести в Украину мир» — это просто означает «отпустить ОРДЛО с миром». Не держать зла, еще и извиниться на дорожку перед «народными республиками».

Вот так РПЦ в Украине решила пробить новое дно: под видом миротворческих призывов дискредитировать все украинские государственно идеалы, помочь российской политике по отношению ОРДЛО. Но при этом попиариться на жертвах собственных преступлений, сделав их статистами в этом циничном спектакле.

P.S. Тут, правда, как-то очень «вовремя» СБУ сообщила о подозрении «российскому священнику», который участвовал в допросах и пытках украинских пленных в т.н. «ДНР». Ему инкриминируется участие в создании террористической группы или террористической организации. Нетрудно было выяснить, что речь идет о клирика УПЦ МП протоиерее Борисе Хлипитько, капеллане батальона «Восток». Вот Хлипитько не корит себя угрызениями совести за свою поддержку террористов: «Человек рождается в страданиях. И сейчас как раз в страданиях — рождение нового общества. А война — так получается — как повивальная бабка».

Вот такое “миротворчество по обе стороны баррикад” от УПЦ МП.

Татьяна Деркач, опубликовано в издании РИСУ