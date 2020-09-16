Глава Минздрава Степанов пошел на выборы в Одесский облсовет от «Слуги народа» — нардеп

Народный депутат от «Голоса» Соломия Бобровская утверждает, что действующий глава министерства здравоохранения Максим Степанов стал первым в партийном списке «Слуги народа» на выборах в Одесский областной совет.

Об этом она сообщила в среду, 16 сентября, в своем Facebook.

«Не развалив до конца МОЗ, действующий министр здравоохранения Максим Степанов идет первым номером в Одесский областной совет от… «Слуги народа». Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места. Вот такие министерские избирательные букеты», — говорится в посте.

Стоит отметить, что с 2008 по 2010 год Степанов занимал должность первого заместителя главы Одесской ОГА Николая Сердюка. С января 2017 года действующий глава Минздрава вернулся в Одесскую область уже в качестве губернатора. 6 апреля 2019 года Порошенко отстранил его от исполнения обязанностей, но Степанов отказался покидать пост.