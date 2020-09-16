Под Киевом произошел серьезный пожар в многоэтажке

В пригороде Киева Вишневом вспыхнул пожар в одной из новостроек на 13-м этаже жилого комплекса «Акварель».

Как сообщает «Апостроф», видео происшествия опубликовано на Facebook-странице «Киев Оперативный».

На снятых кадрах видно, как из окна квартиры, в которой случился пожар, вырывается столб черного дыма. Жильцов дома срочно эвакуировали, а сотрудники департамента охраны вместе с местными жителями подготовили гидранты для пожарных спасателей, которые прибыли на место происшествия.

В подписи к опубликованному видео сказано, что во время пожара никто не пострадал.