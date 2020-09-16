Израильские ученые выяснили, где и когда была написана Библия

Искусственный интеллект и криминалистические методы помогли ученым выяснить, кто и когда написал книги Ветхого Завета, передает FaceNews.ua. Такой целью задались исследователи Тель-Авивского университета.

Эксперты подвергли анализу черепки керамики. Вся коллекция состоит из 100 артефактов, а их возраст достигает 2 500 лет. При этом на них сохранились фрагменты нескольких надписей. Артефакты были обнаружены в 1960 годах в древнем форте Тель-Арад, расположенном на юге Израиля.

До сих пор с помощью этих фрагментов ученые изучали грамотность древних евреев. Ученые сначала вводили тексты с установленным авторством, после чего проводили проверку новых текстов на соответствие почерка. В итоге исследователи пришли к выводу, что грамотность среди иудеев была распространена в VII веке в Тель-Араде. Среди 20-30 военнослужащих форта было не менее трех писателей. Всего удалось определить 12 авторов, имеющих отношение к 18 изучаемым надписям.

Ученые считают, что книги, вошедшие в Ветхий Завет, могли быть написаны в древнем Иудейском царстве.

Учитывая, что авторы надписей изучаемых фрагментов владели грамотой, значит кто-то их научил читать и писать.

Исследователи предполагают, что в Иудейском царстве времен Первого Иерусалимского храма могла быть развита система образования, которая существовала до вавилонского вторжения, произошедшего в 586 году до н. э., и завершившегося разрушением Храма. Именно в этот период могли быть написаны и распространены книги Ветхого Завета.

: facenews.ua