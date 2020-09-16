Мировому рынку нефти напророчили очередное потрясение.

Как сообщает CNBC, речь идет о грядущем обрушении спроса, передает сегодня «Лента.ру».

Во время виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020 аналитики указали на уязвимость стран-производителей нефти.

По их словам, к концу года сокращение мирового спроса на сырье составит восемь миллионов баррелей в сутки. Более того, на докризисный уровень показатели не выйдут и в следующем году.

Потребность в нефти падает на фоне карантинных ограничений, а запасы в хранилищах растут.

Готовясь к переизбытку ненужного топлива, крупные производители уже арендовали танкеры, чтобы при необходимости быть готовыми к хранению ненужных баррелей. В частности, Trafigura Group, второй по величине независимый трейдер нефти в мире, в последнее время забронировал около 12 супертанкеров, которые могут вмещать в общей сложности 24 миллиона баррелей сырья.

В целом на рынке считают, что эпоха постоянного спроса на нефть подошла к концу.

Например, в британской BP уверены, что уровень потребления может не восстановиться и в ближайшие 30 лет.

Конечно, данный прогноз от западных аналитиков очень приятен для стран-импортеров нефтепродуктов — в том числе, для Украины, и чрезвычайно плох для экспортеров — например, для России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18)…