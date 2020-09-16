Граждане Беларуси! Вы по-прежнему не понимаете, кто такой Путин?, — блогер

Уважаемые граждане и жители Беларуси, граждане Беларуси по всему миру! Я надеюсь, что вы теперь отлично узнали, как к вам относится Владимир Путин, и за кого он. И за что он.

Такое обращение разместил сегодня ночью в Фейсбуке известный российский финансист и публицист Слава Рабинович.

Владимир Путин прекрасно знает, сколько человек убил Лукашенко.

Владимир Путин прекрасно знает, сколько человек Лукашенко избил дубинками, арестовал, снова избил, подвергал неслыханным пыткам, скольким нанёс ранения и увечья.

Владимир Путин прекрасно знает, сколько невиновных человек Лукашенко посадил в тюрьмы, сколько человек являются – по воле бандита Лукашенко – политзаключёнными.

Владимир Путин прекрасно знает, что Александр Лукашенко с треском проиграл выборы и более не является легитимным президентом Беларуси.

Владимир Путин прекрасно знает, что Светлана Тихановская победила в выборах в первом туре и именно она является всенародно избранным президентом Беларуси.

Владимир Путин прекрасно знает, что Лукашенко является убийцей, фальсификатором выборов, диктатором, самозванцем, государственным преступником, садистом и сумасшедшим.

И, тем не менее, в этот понедельник в Сочи Владимир Путин даёт лично Лукашенко 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих российским налогоплательщикам, для того, чтобы убийца, фальсификатор выборов, диктатор, самозванец, государственный преступник, садист и сумасшедший Лукашенко ещё какое-то время – несколько недель, возможно, несколько месяцев – мог убивать, избивать дубинками, арестовывать, снова избивать, подвергать пыткам, наносить ранения и увечья жителям Беларуси.

Чтобы в его тюрьмах не убавилось, а ещё прибавилось политических заключённых.

Чтобы он продолжал незаконно узурпировать власть.

Чтобы он продолжал красть будущее у народа Беларуси.

Владимир Путин послал в вашу страну своих пропагандистов, которые превратили ваше информационное пространство в такую же помойку, в какую они превратили все российские СМИ много лет назад. И эта помойка работает на преступника Лукашенко, и против вас.

Всё это делается Владимиром Путиным совершенно осознанно.

Граждане Беларуси! Вы по-прежнему не понимаете, кто такой Владимир Путин?