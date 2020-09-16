Европейская солидарность поддержала Кличко на выборах мэра Киева

В партии заявили, что Кличко реализовал программу пятого президента Петра Порошенко по децентрализации

Партия Европейская солидарность поддержала на выборах мэра Киева действующего городского голову Виталия Кличко. Об этом заявил заместитель мэра Киева Владимир Прокопив на съезде киевской партийной организации.

В партии считают, что Кличко реализовал программу по децентрализации, инициированную пятым президентом Петром Порошенко.

Прокопив заявил, что фракция ЕС в Киевском городском совете будет придирчивым контролером для мэра.