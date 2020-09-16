Марина Порошенко возглавит список «ЕС» на выборах в Киевраду

Список партии «Европейская солидарность» на выборах в Киевраду возглавит супруга пятого президента Украины Марина Порошенко.

Об этом стало известно на собрании столичной организации «ЕС».

Марина Порошенко — врач, кандидат медицинских наук. Создавала центры инклюзивного образования для детей с особыми потребностями.

«Я стою перед вами в новом статусе и знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет: почему я иду в политику? Сразу скажу, что не чувствую себя политиком. В первую очередь я гражданка своей страны. Мне не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться наша столица», — заявила Порошенко во время выступления.

Она добавила, что в течение пяти лет как первая леди реализовала много гуманитарных и социальных проектов.

«Людям часто рассказывают о политике общими словами, стандартными фразами, но мое глубокое убеждение, что политика — это не красивые лозунги, а конкретные действия, от которых очень часто зависят судьбы людей», — заявила кандидат.

Также в столичный совет от «ЕС» будет баллотироваться экс-нардеп Леонид Емец.