Медик перечислил вредные для печени продукты

Алексей Буеверов, являющийся профессором Первого МГМУ Сеченова, рассказал о продуктах, оказывающих негативное воздействие на работу печени. Чаще всего орган страдает из-за чрезмерного количества жиров и глюкозы в рационе.

По словам Буеверова, примерно 37% жителей России страдают от проблем с печенью, не связанных с употреблением алкоголя. Наиболее опасной для органа является фруктоза, которая в организме перерабатывается в жиры. Они оседают в печени, что приводит к нарушениям ее работы. В некоторых случаях так называемое «печеночное ожирение» может переходить в воспалительные процессы.

«В соках фруктоза присутствует в самой вредной форме. Она растворена в жидкости, из-за чего очень быстро усваивается организмом, который сразу же направляет ее на жировые отложения», – цитирует слова специалиста издание «Аргументы и факты».

Гастроэнтеролог также порекомендовал не злоупотреблять тропическими фруктами, в составе которых очень много фруктозы. Не стоит включать слишком большое количество меда в рацион, так как она также располагает большим количеством вышеуказанного вещества.

Если у человека начинаются проблемы с печенью, ему необходимо разу же исключить из рациона продукты с высоким содержанием жиров и сахара, параллельно обратившись за консультацией к медикам.

: golos.ua