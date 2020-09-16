Украинцы говорят об ухудшении своей экономической ситуации и ждут осенью кризиса

63% украинцев считает, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. К такому выводу пришла социологическая группа «Рейтинг» по результатам своего опроса населения с 3 по 6 сентября.

Она сообщила, что об ухудшении экономической ситуации своей семьи говорили 49% респондентов. Лишь 6% заявили, что их финансовая ситуация улучшилась. 44% считают, что ничего не изменилось.

Больших надежд на улучшения в будущем у людей нет. 32% опрошенных не ожидают никаких изменений в экономическом положении страны в последующие полгода, 43% — говорят об ухудшении. Лишь 15% респондентов сказали, что рассчитывают на улучшения.

Многие ждут экономического кризиса этой осенью. 57% считает, что он может случиться из-за некомпетентности власти, а 26% — видят причину в обострении эпидемии коронавируса.

61% респондентов, оценивая риски от эпидемии, говорят, что больше опасаются экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны, 29% наоборот больше боятся болезни.

Среди органов центральной власти, люди больше всего недовольны работой Кабмина (73%) и Верховной Рады (76%).

dubinsky.pro