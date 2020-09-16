Боярский потерял сознание перед вакцинацией

Российский актер театра и кино Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией от гриппа. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал газеты «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как врач осматривает сидящего на стуле 70-летнего артиста. Во время пальпации лимфоузлов на шее Боярский теряет сознание и падает со стула прямо на медработника.

Как рассказала главный врач петербургской городской поликлиники 39 Ольга Иванова, актер упал в обморок из-за легкого головокружения.

«У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история», — заявила Иванова.

Сейчас Боярский чувствует себя хорошо, и прививку ему все-таки сделали.